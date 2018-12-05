МВД закупит 30 тысяч пар наручников «Нежность» к Новому году

МВД России к 20 декабря закупит партию наручников на сумму 26,4 млн рублей. В описании продукта фигурирует название, не вынесенное в каталог, — БОС «Нежность».



В характеристике товара указано, что БОС (браслеты оперативные специальные) предназначены «для ограничения свободы движения человека, совершающего противоправные действия», сообщает «Интерфакс».

Среди характеристик «Нежности» отмечается «мгновенное срабатывание запорного механизма» при ударе по запястьям.

ЗАО «НПО СМ» поставит МВД 28,6 тыс. комплектов наручников, при этом стоимость одного комплекта с чехлом составляет 922 рубля.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД и Росгвардии получат новый вид амуниции — электрошоковый щит. При соприкосновении с противником щит вызывает кратковременный шок.