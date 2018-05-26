Сотрудники полиции и Росгвардии в 2018 году получат электрошоковые щиты

Сотрудники МВД и Росгвардии в 2018 году получат новый вид амуниции — электрошоковый щит. Впервые он был презентован в подмосковной Балашихе на военно-техническом форуме.

Щит может защитить бойца от камней, палок и ножей. При соприкосновении с противником вызывает кратковременный шок, передает Lenta.ru.

Более того, на изделие можно нанести специальный состав, который не позволит ему загореться. Звук от работы щита будет оказывает психологическое воздействие, заявляют разработчики.

Новинка уже прошла испытания и рекомендована к принятию на вооружение. Ожидается, что щит поступит в подразделения МВД к концу 2018 года. Стоимость нового вида амуниции не раскрывается.



Ранее «Реальное время» писало, что Росгвардия в 2018 году закупит бронированные автомобили «УАЗ Патриот».