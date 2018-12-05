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Минниханов принял участие в выставке «TechnoСварка»

11:17, 05.12.2018
Минниханов принял участие в выставке «TechnoСварка»
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии 18-й международной специализированной выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и специализированной выставки «TechnoСварка».

В выставке «Машиностроение. Металлообработка. Казань» принимают участие порядка 180 предприятий, представители 5 стран, 23 регионов России.

«Выставка — это хорошая возможность продемонстрировать потенциал региона в сфере машиностроения», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.


Отмечается, что президент РТ ознакомился со стендами Министерства промышленности Республики Беларусь, с компаниями Чешской Республики (Rubena, I.B.C.Praha, MPower), стендом машиностроения Тюрингии (ФРГ), а также с разработками и технологиями компаний «ГРС Урал», «Станкомашстрой-Казань», «Казанский ГипроНИИавиапром».

Напомним, что 7 декабря на выставку «Машиностроение. Металлообработка. Казань» должен прибыть глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

ОбществоВласть Татарстан
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