Министр промышленности РФ прибудет в Казань на выставку «Машиностроение. Металлообработка. Казань»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прибудет в Казань для участия в выставке «Машиностроение. Металлообработка. Казань», которая откроется 5 декабря.

В правительстве Татарстана отмечается, что министр посетит выставку 7 декабря.

Вместе с Мантуровым в Казань приедет министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

Кроме того, что глава Минпромторга РФ примет участие в обсуждении проблем машиностроительной отрасли, он встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым. В повестке актуальные вопросы — ситуация с выводом из кризиса Казанского завода синтетического каучука и предстоящий переезд Казанского порохового завода в Тульскую область.

