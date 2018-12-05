Заседание по делу «Седьмой студии» отложили из-за госпитализации Малобродского

Мещанский суд Москвы отложил 5 декабря очередное заседание по уголовному делу «Седьмой студии» из-за экстренной госпитализации одного из обвиняемых — бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.



«Вчера в четыре часа Малобродского госпитализировали в кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии», — сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Малобродского.

Судья согласилась отложить заседание до 10 декабря.

Напомним, в мае Малобродского госпитализировали из суда с инфарктом. Тогда Следственный комитет изменил меру пресечения Малобродскому на подписку о невыезде.