Малобродского госпитализировали из суда с инфарктом
Бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств по делу «Седьмой студии», направят в московскую больницу №20 из-за инфаркта.
«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского нарядом скорой помощи рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение», — передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.
Отмечается, что Малобродскому стало плохо в ходе сегодняшнего заседания суда. Врач скорой помощи Ярослав Ашихмин заявил, что есть угроза жизни.
Напомним, Басманный суд Москвы отказался рассматривать ходатайство следствия о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест.ОбществоПроисшествия
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