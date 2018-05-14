СК отпустил Малобродского под подписку о невыезде

Следственный комитет (СК) решил изменить меру пресечения на подписку о невыезде фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования», — говорится в telegram-канале ведомства.



Ранее 10 мая Малобродского госпитализировали из суда с инфарктом.