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СК отпустил Малобродского под подписку о невыезде

18:34, 14.05.2018
СК отпустил Малобродского под подписку о невыезде
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет (СК) решил изменить меру пресечения на подписку о невыезде фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ранее 10 мая Малобродского госпитализировали из суда с инфарктом.

Происшествия
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