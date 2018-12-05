Следователи пришли с обысками к экс-главе Шильны Геннадию Харитонову

Следственный комитет проводит обыски в доме бывшего главы Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района Геннадия Харитонова.



В следственном отделении Челнов в отношении Харитонова заведено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земли бизнесмену Назипу Зарипову, владельцу агропромпарка «Заритал», и его сыну Тимуру, пишет Chelny-biz.ru.

По версии следствия, в период с 2012 по 2015 годы два участка в Тукаевском районе общей площадью 9 га были незаконно переданы местными чиновниками семье Зариповых. Территория относилась к землям лесного фонда, один из участков выделил экс-руководитель исполкома района Расим Асылгараев, второй — Геннадий Харитонов.

Напомним, в июне 2018 года Харитонов по собственному желанию досрочно сложил полномочия главы Малошильнинского сельского поселения. В марте депутаты поселения вынесли на обсуждение проект решения о его отставке из-за «длительного неисполнения обязанностей по решению вопросов местного значения».