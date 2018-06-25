Глава Шильны Геннадий Харитонов добровольно покинул пост

Глава Малошильнинского сельского поселения Геннадий Харитонов досрочно сложил свои полномочия по собственному желанию. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил глава исполкома Тукаевского района Фаил Камаев.

«Геннадий Николаевич Харитонов, глава Малошильнинского сельского поселения, написал заявление. Я удивляюсь вашему спокойствию, вашему характеру. Вы сдержанный человек, я бы так не смог работать! Огромные слова благодарности вам за выполненную работу», — цитирует его Chelny-biz.ru

Напомним, что в марте 2018 года депутаты Малошильнинского сельского поселения вынесли на обсуждение проект решения об отставке главы Шильны Геннадия Харитонова. Основанием для отставки депутаты называли «длительное неисполнение обязанностей по решению вопросов местного значения».