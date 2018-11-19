В Набережных Челнах проходят обыски у владельца агропромпарка «Заритал»

В Набережных Челнах проходят обыски у владельца агропромпарка «Заритал» Назипа Зарипова и его сына в рамка нового земельного дела по хищению участков лесного фонда.

Речь идет о двух участках в Тукаевском районе общей площадью 9 га, которые, по версии следствия, ушли в собственность Зарипова незаконно, передает Chelny-biz.ru.

Издание уточняет, что дело ведет группа во главе со следователем по особо важным делам Станиславом Хораськиным.

Ранее сотрудники следственного отдела Набережных Челнов приходили с обыском к бизнесмену, владельцу «ЭГК-Инвест» Игорю Ахмадееву. Его подозревают в незаконном получении участка лесного фонда при содействии бывшего главы Тукаевского района Тагира Харматуллина и фигурантов дела «Алана».