В Пермский край с двухдневным визитом приедет полпред в ПФО Игорь Комаров

Полпред в ПФО Игорь Комаров приедет в Пермский край с двухдневным рабочим визитом в четверг, 6 декабря.

В программе поездки в Прикамье — празднование памятной даты «День Героев отечества» ПФО, открытие монумента в кадетском училище. В рамках деловой части Комаров отправится в технопарк «Морион».

Кроме того, 7 декабря у полпреда запланировано совещание в Березниках по поводу проблем переселения жителей города в новый микрорайон, пишет «Коммерсант».

Напомним, ранее Игорь Комаров успел посетить Башкирию, Ульяновскую область, Кировскую область, Чувашию, Удмуртию и Самарскую область. Также в ноябре Комаров побывал с рабочим визитом в Татарстане. В Пермском крае полпред в ПФО последний раз был месяц назад.