Новый полпред президента в ПФО впервые посетит Удмуртию с рабочим визитом

Новый полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров впервые посетит Удмуртию 28 ноября.

О целях рабочего визита и планах полпреда не сообщается, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Напомним, в начале сентября президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова полпредом в ПФО. Ранее он успел посетить Башкирию, Ульяновскую область, Кировскую область, Чувашию, Пермский край и Самарскую область. Также полпред в ноябре Комаров прибыл с рабочим визитом в Татарстан, где провел совещание по реализации майских указов Путина.



