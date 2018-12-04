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Татарстанская компания «Унистрой» будет реорганизована в АО

18:17, 04.12.2018
Татарстанская компания «Унистрой» будет реорганизована в АО
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанская компания «Унистрой» приняла решение о смене организационно-правовой формы с ООО на АО.

Отмечается, что информация о начале реорганизации компании 3 декабря опубликована на сайте Федеральной налоговой службы.

«Смена организационно-правовой формы делает нас более открытой, более публичной и финансово прозрачной компанией», — сказал генеральный директор «Унистроя» Радик Салимгараев.

Ранее сообщалось, что «Унистрой» и Сбербанк России заключили договор проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

Напомним, что с 1 июля 2019-го такая модель финансовых отношений между застройщиками и дольщиками станет обязательной, а договоры долевого строительства будут отменены.

Добавим, что «Унистрой» занимается возведением в Казани ЖК «Весна», «Царево Village», а также ЖК «Сокольники» и «АРТ Сити» на Ершова.

Бизнес Татарстан
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