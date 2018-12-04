Татарстанская компания «Унистрой» будет реорганизована в АО
Татарстанская компания «Унистрой» приняла решение о смене организационно-правовой формы с ООО на АО.
Отмечается, что информация о начале реорганизации компании 3 декабря опубликована на сайте Федеральной налоговой службы.
«Смена организационно-правовой формы делает нас более открытой, более публичной и финансово прозрачной компанией», — сказал генеральный директор «Унистроя» Радик Салимгараев.
Ранее сообщалось, что «Унистрой» и Сбербанк России заключили договор проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.
Напомним, что с 1 июля 2019-го такая модель финансовых отношений между застройщиками и дольщиками станет обязательной, а договоры долевого строительства будут отменены.
Добавим, что «Унистрой» занимается возведением в Казани ЖК «Весна», «Царево Village», а также ЖК «Сокольники» и «АРТ Сити» на Ершова.Бизнес Татарстан
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