В Татарстане заключен первый договор долевого участия с использованием эскроу-счетов

Девелоперская компания «Унистрой» и Сбербанк России заключили первый в Татарстане договор проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

Договор был заключен 2 октября 2018 года, сообщили в пресс-службе «Унистроя».

Напомним, с 1 июля 2018 года начал действовать закон, который должен усилить защиту прав дольщиков. Начиная с этой даты можно добровольно перейти на использование эскроу-счетов. Однако уже с 1 июля 2019-го такая модель финансовых отношений между застройщиками и дольщиками станет обязательной.

Также предполагается, что застройщики больше не будут продавать дома на стадии котлована, а деньги дольщиков смогут получить только через банк после сдачи дома.