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РПЛ решила поддержать предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет

17:14, 04.12.2018
РПЛ решила поддержать предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет

Президент РПЛ Сергей Прядкин после общего собрания лиги рассказал об изменениях в молодежном первенстве.

«По молодежному первенству было жарко и конструктивно. Решение такое: поддержать предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет, поручить до 25 декабря рабочей группе под моим начальством положить проект на бумагу, провести переговоры с потенциальным инвестором проекта.

Доработать, как будет выглядеть второй уровень, чтобы захватить все соревнования — не только РПЛ, но и регионы. В феврале представим, чтобы в следующем сезоне уже запустить», — передает слова Прядкина корреспондент Sport24. СпортФутбол
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