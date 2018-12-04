РПЛ решила поддержать предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет

Президент РПЛ Сергей Прядкин после общего собрания лиги рассказал об изменениях в молодежном первенстве.

«По молодежному первенству было жарко и конструктивно. Решение такое: поддержать предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет, поручить до 25 декабря рабочей группе под моим начальством положить проект на бумагу, провести переговоры с потенциальным инвестором проекта.