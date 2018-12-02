В Париже за один день протестов задержали более 400 человек

Более 400 человек задержали в Париже в субботу в ходе акций протеста против повышения цен на топливо.

По данным столичной полиции, всего были задержаны 412 человек. На утро 2 декабря под стражей остаются 387 граждан, сообщает Le Figaro.

Кроме того, в ходе протестов ранения получили 133 человека, в том числе 23 сотрудника полиции.

Напомним, что с середины ноября во Франции проходят акции протеста против повышения цен на топливо. В ходе одной из них пострадала съемочная группа RT.