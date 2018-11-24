Съемочная группа RT пострадала в результате протестов в Париже

Сотрудники RT пострадали при освещении протестов в Париже против повышения цен на топливо.

Уточняется, что оператор телеканала RT France получил незначительную травму головы. При применении слезоточивого газа также пострадали репортеры двух съемочных групп RT France. Один из корреспондентов получил небольшие ожоги.

Также среди пострадавших при применении слезоточивого газа корреспондент RT Шарлотта Дубенски, которая вела прямое включение с места событий. В стрингера видеоагентства Ruptly попал камень, передает RT.

По последним данным, в демонстрациях по всей Франции участвуют около 81 тыс. человек, из них 8 тыс. — в Париже, в том числе 5 тыс. — на Елисейских полях.

Телеканал BFMTV сообщает о 35 задержанных в ходе протестов. Кроме того, восемь человек получили ранения.

