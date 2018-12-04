Новые «заповеди» запретят членам «Единой России» критиковать решения партии

Члены «Единой России» могут принять на съезде партии свод этических норм под рабочим названием «Заповеди». Новые правила предполагают, что члены партии не будут выступать против решений «Единой России».



Члены партии также должны будут придерживаться принципов личной скромности и сдержанности, а также не выступать против партийных решений. Такие положения будут в своде «заповедей», который собираются принять в конце недели на съезде «Единой России», пишет «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к партийному руководству.

Предполагается, что контролировать исполнение норм будет специально созданная комиссия, в которую войдут члены партии, которым можно доверить такую миссию. Пока состав комиссии не определен, как и точное количество этических принципов. Съезд партии состоится 7 и 8 декабря.

Напомним, рейтинг партии после принятия пенсионной реформы серьезно упал, по данным ВЦИОМ, на начало декабря единороссов поддерживают 33,9% избирателей. После единого дня голосования 2018 года «Россия оказалась в условиях новой политической реальности». Нынешнюю партийную систему воспринимают негативно 72% россиян.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что партии «Единая Россия» должна постараться вернуть свои позиции и сделать выводы из проигрыша на выборах в ряде регионов.