Цифровые решения российских компаний меняют работу диспетчерских служб скорой медицинской помощи

Сокращение времени реагирования и повышение качества помощи за счет цифровизации

Фото: предоставлено ООО «ДжиДиСи Сервисез»

В Санкт-Петербурге 18—19 июня прошел 25-й Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Скорая медицинская помощь — 2026», на котором компании ICL Services и «Искра Технологии» представили совместное решение для цифровизации работы служб скорой медицинской помощи. Разработка объединяет управление вызовами, взаимодействие диспетчеров и выездных бригад, а также интеграцию с государственными информационными системами здравоохранения.

За прием и маршрутизацию входящих звонков от населения через сети связи общего пользования отвечает продукт «Искра Технологии» — телекоммуникационная платформа системы управления оказанием скорой медицинской помощи. Технологическую основу составляет программный коммутатор SI3000 CS. Разработка компании, дополненная ядром частной мобильной сети (pLTE), позволяет медикам обмениваться аудио-, видео— и текстовыми сообщениями по сетям беспроводной связи. Вся информация остается конфиденциальной: передача данных происходит в закрытом контуре. Для оперативной поддержки и помощи в принятии решений при сложных клинических случаях бригады скорой помощи могут проводить видеоконсультации из любой локации.

Решение интегрировано с автоматизированной системой управления (АСУ) «Скорая помощь», созданной группой компаний ICL, таким образом, диспетчер получает возможность маршрутизировать звонки и прослушивать записи разговоров со своего рабочего места.

АСУ «Скорая помощь» автоматизирует основные процессы службы: от приема вызовов и управления выездными бригадами до формирования медицинской документации, аналитики и взаимодействия с государственными информационными системами. Решение интегрируется с региональными сегментами ЕГИСЗ, сервисами ОМС и федеральными медицинскими информационными системами.

Телекоммуникационная платформа синхронизирована с Системой-112 — каждый переданный из «112» голосовой вызов автоматически связывается с соответствующей карточкой, сформированной оператором.

«Разработанное нами решение является комплексным инструментом для оптимизации работы экстренных служб. Телекоммуникационная платформа сокращает время реагирования и повышает качество медицинской помощи: специалисты получают эффективный рабочий инструмент, в то время как для пациентов это значит своевременное прибытие бригады на вызов», — отметил начальник отдела продаж департамента технологий цифровой трансформации «Искра Технологии» Василий Титов.

«Современная служба скорой помощи — это сложная система, эффективность которой напрямую зависит от скорости обмена информацией. Объединение телекоммуникационной платформы и АСУ «Скорая помощь» позволяет создать единое цифровое пространство для станции скорой медицинской помощи, ее диспетчеров и медицинских бригад, повысить оперативность принятия решений и обеспечить более высокий уровень медицинской помощи пациентам», — добавил старший менеджер проектов ICL Services в области дежурно-диспетчерских систем Константин Сидоров.

АО «Искра Технологии» — более 30 лет в сфере высоких технологий, российский разработчик и производитель: телекоммуникационного оборудования и инфокоммуникационных решений, программно-технических комплексов для автоматизации энергообъектов, информационно-управляющих систем промышленной автоматизации, экосистем продуктов для цифровой трансформации регионального управления. Производимое оборудование и программное обеспечение имеет всю необходимую сертификацию для применения операторами связи, силовыми и государственными структурами, субъектами электроэнергетической и промышленной отраслей страны.

ICL Services — продуктово-сервисная компания, работающая на российском и международном рынках с 2006 года. Компания состоит в реестре аккредитованных ИТ-компаний Минцифры России. Компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг: от аудита, бизнес-консалтинга и проектирования до полной интеграции с информационными системами заказчиков, поставки оборудования, технической поддержки, выполнения проектов внедрения и дальнейшего сопровождения в режиме 24/7.

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