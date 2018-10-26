У россиян появился спрос на новые политические партии

После единого дня голосования 2018 года «Россия оказалась в условиях новой политической реальности». Нынешнюю партийную систему воспринимают негативно 72% россиян.



Системные партии не способны адаптироваться к новой реальности, а в обществе растет спрос на антиэлитную популистскую партию, передает «Коммерсант» со ссылкой на доклад «Новая политическая реальность и риски антиэлитной волны».

Отмечается, что коммуникационная стратегия власти начала давать сбои, а системные партии не способны адаптироваться к новой реальности.

«Как результат отрыва правых и левых партий от своих традиционных избирателей» появились ниши для создания новой партии: классической либеральной, левой консервативной партии, антиэлитной или лидерской», — говорится в докладе.

Напомним, президент России Владимир Путин победил в прошедших выборах, набрав 76,68% голосов. Отмечалось, что 60% россиян доверяют результатам выборов полностью, 28% не исключают, что были мелкие нарушения, не повлиявшие на их итог.