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Медведев призвал единороссов извлечь урок из проигрыша на выборах в ряде регионов

16:07, 03.10.2018
Медведев призвал единороссов извлечь урок из проигрыша на выборах в ряде регионов
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что партии «Единая Россия» должна постараться вернуть свои позиции и сделать выводы из проигрыша на выборах в ряде регионов.

«Нужно разобрать те ситуации, которые были связаны со сложностями, с неудачами, которые возникли у кандидатов «Единой России». Это нормально, это демократия, но для партии это определенный урок», — цитирует ТАСС Медведева.

Он также добавил, что прошедшая избирательная кампания продемонстрировала, что у партии есть потенциал развития.

Ранее СМИ писали, что Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за высокие результаты на губернаторских выборах в Хабаровском крае, Приморском крае и Владимирской области.

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