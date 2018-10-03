Медведев призвал единороссов извлечь урок из проигрыша на выборах в ряде регионов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что партии «Единая Россия» должна постараться вернуть свои позиции и сделать выводы из проигрыша на выборах в ряде регионов.

«Нужно разобрать те ситуации, которые были связаны со сложностями, с неудачами, которые возникли у кандидатов «Единой России». Это нормально, это демократия, но для партии это определенный урок», — цитирует ТАСС Медведева.



Он также добавил, что прошедшая избирательная кампания продемонстрировала, что у партии есть потенциал развития.

Ранее СМИ писали, что Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за высокие результаты на губернаторских выборах в Хабаровском крае, Приморском крае и Владимирской области.