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«Юлаевцы» Кадейкин и Бурдасов вызваны на Кубок Первого канала

12:38, 04.12.2018
«Юлаевцы» Кадейкин и Бурдасов вызваны на Кубок Первого канала
Фото: fhr.ru

Сборная России определилась с составом на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Интересно, что 16 декабря будет опробован новый формат: россияне сыграют с финнами на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

В состав национальной команды вошли два игрока уфимского «Салавата Юлаева» — Антон Бурдасов и Александр Кадейкин.

Помимо них в сборную Воробьева вызваны:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба — СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Андрей Локтионов («Локомотив»).

СпортХоккей Башкортостан
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