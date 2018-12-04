«Юлаевцы» Кадейкин и Бурдасов вызваны на Кубок Первого канала
Сборная России определилась с составом на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.
Интересно, что 16 декабря будет опробован новый формат: россияне сыграют с финнами на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.
В состав национальной команды вошли два игрока уфимского «Салавата Юлаева» — Антон Бурдасов и Александр Кадейкин.
Помимо них в сборную Воробьева вызваны:
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).
Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба — СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).
Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Андрей Локтионов («Локомотив»).СпортХоккей Башкортостан
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