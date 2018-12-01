Прокуратура начала проверку после отравления учеников одной из школ Казани крысиным ядом

Прокуратура Авиастроительного района Казани начала проверку по факту отравления учеников одной из школ Казани.

«Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося, а также способствовавшие этому причины и условия. По результатам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц» — рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По информации прокуратуры, трое отравившихся являются учащимися школы в частном секторе. Крысиный яд в гранулах нашла девочка, после чего его попробовали еще два мальчика. Все ученики живы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации Управления Роспотребнадзора по РТ, информация об инциденте поступила накануне вечером. Было установлено, что в школе одна из фирм проводила дератизационные обработки. При этом были обнаружены нарушения, в том числе приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте.

«После завершения всех процессуальных действий лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности» — добавили в ведомстве.



Ранее «Реальное время» писало об отравлении 25 учеников в Актанышском районе после обеда в школьной столовой.