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Прокуратура начала проверку после отравления учеников одной из школ Казани крысиным ядом

09:55, 01.12.2018
Прокуратура начала проверку после отравления учеников одной из школ Казани крысиным ядом
Фото: pixabay.com

Прокуратура Авиастроительного района Казани начала проверку по факту отравления учеников одной из школ Казани.

«Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося, а также способствовавшие этому причины и условия. По результатам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц» — рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По информации прокуратуры, трое отравившихся являются учащимися школы в частном секторе. Крысиный яд в гранулах нашла девочка, после чего его попробовали еще два мальчика. Все ученики живы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации Управления Роспотребнадзора по РТ, информация об инциденте поступила накануне вечером. Было установлено, что в школе одна из фирм проводила дератизационные обработки. При этом были обнаружены нарушения, в том числе приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте.

«После завершения всех процессуальных действий лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности» — добавили в ведомстве.

Ранее «Реальное время» писало об отравлении 25 учеников в Актанышском районе после обеда в школьной столовой.

Происшествия Татарстан
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