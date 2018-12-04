Александр Гудков станет послом WorldSkills в Казани

Телеведущий, комик Александр Гудков войдет в команду послов мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019.



«В Москве на Международном форуме добровольцев состоится церемония посвящения в послы WorldSkills Kazan 2019 Александра Гудкова — российского телеведущего, актера, шоумена и сценариста», — говорится в сообщении пресс-службы чемпионата.

Ранее послами Worldskills стали ресторатор и телеведущий реалити-шоу «МастерШеф» Аркадий Новиков, семикратный победитель ралли« Дакар» и руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин и рэп-исполнитель L'One.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов заявил, что Казань могут посетить порядка 200 тысяч участников, посетителей и гостей на чемпионате WorldSkills в августе 2019 года.

Напомним, почти тысяча молодых людей приняли участие в проходящем в Татарстане региональном чемпионате. Подробно о достижениях молодых татарстанских профессионалов и особенностях организации чемпионата — в материале «Реального времени».

