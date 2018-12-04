Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства

Правительство РФ приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые и важные препараты (ЖНВЛП). Это приведет к снижению стоимости части зарубежных лекарственных препаратов после перерегистрации.



По новой методике цена в России на зарубежные препараты должна быть самой низкой в сравнении со стоимостью в Венгрии, Греции, Бельгии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и в стране производителя.

Эти страны имеют «сопоставимый с Россией уровень развития экономики», пишет РБК со ссылкой на Минздрав. Также исключены страны «с высокой волатильностью курса национальных валют».

Некоторые производители, в случае если цены на их препараты снизят в несколько раз, могут вывести препараты с российского рынка, чтобы не нести убытков. Еще одно вероятное последствие — компенсировать издержки фармацевтические производители могут за счет цен на другие лекарства, которые не входят в перечень ЖНВЛП.

Ранее в российские больницы из-за спора ФАС и фармкомпании перестал поступать препарат бипериден, входящий в перечень ЖНВЛП.