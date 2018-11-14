В России из-за спора ФАС и фармкомпании пропало жизненно важное лекарство

В российские больницы перестал поставляться препарат бипериден в ампулах, необходимый при неотложной помощи пациентам с шизофренией и болезнью Паркинсона.



Бипериден входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), передает РБК со ссылкой на письмо врачей-психиатров министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

Препарат представлен на российском рынке четырьмя брендами — таблетками «Безак», «Бипериден», «Мендилекс» и таблетками и ампулами «Акинетон». Но «Акинетон», единственный имеющий инъекционную форму, не может обращаться на российском рынке с августа 2017 года из-за того, что ФАС отменила регистрацию его цены.

Отмечается, что инъекционная форма необходима в случаях острого развития выраженных побочных эффектов, угрожающих жизни больного.

По данным ФАС, в 2010 году компания ООО «СВИЧ», которая представляла интересы немецкой компании Desma GmbH — производителя «Акинетона», подала «недостоверные сведения», что привело к регистрации завышенных цен на препарат — 423,41 рублей на таблетки и 611,83 рублей на ампулы.

Desma перерегистрировала цены, снизив их до 403 рублей и 582 рублей соответственно. Эти цены ФАС тоже отменила. В других странах минимальная цена на этот препарат в ампулах — 92,7 рубля, а в таблетках — 186,4 рубля (по курсу ЦБ на 1 июня 2017). Именно до этого уровня Desma и должна была снизить цены, чтобы остаться на российском рынке.