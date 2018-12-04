Бизнес отчитался о резком росте инвестиций до 5,2%

По итогам III квартала 2018 года рост инвестиций в основной капитал ускорился до 5,2% в годовом выражении с 2,8% во втором квартале. При этом экономисты не могут объяснить, куда именно компании вложили свои деньги.



Замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов заявил о росте в 3,5% после падения на 1% в первом полугодии, а в РФПИ его оценили в 4,9%, пишут «Ведомости».

По словам Миронова, компании могли устанавливать новое оборудование, которое закупали ранее, опасаясь новых антироссийских санкций и обесценения рубля. Главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков отметил рост строительства в III квартале — атомная электростанция в Курской области, железнодорожная часть моста через Керченский пролив и др.

По данным Росстата, в III квартале 2018 г. сократилось на 0,4% в годовом выражении. Помимо этого замедлялся рост импорта, а также выпуска в машиностроении.

«Рост вложений должен был в чем-то отразиться. Одна статистика очевидно не соответствует другой», — добавил руководитель направления «Макроэкономика» Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов.

Ранее сообщалось, что по итогам 9 месяцев 2018 года инвестиции в основной капитал экономики Казани выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 106,4 млрд рублей. Отмечается, что значительная доля инвестиций сосредоточена в строительстве (54,5%) и операциях с имуществом (44%).