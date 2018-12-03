Инвестиции в экономику Казани превысили 106 млрд рублей с начала года

По итогам девяти месяцев 2018 года в экономику Казани привлечено 106,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 101,5 млрд рублей.



Казань по данному показателю заняла второе место среди городов-миллионников России после Екатеринбурга. При этом в структуре инвестиций в основной капитал 50,9% составляют привлеченные средства, передает корреспондент «Реального времени» с «делового понедельника» в мэрии Казани.

Отмечается, что значительная доля инвестиций сосредоточена в строительстве (54,5%) и операциях с имуществом (44%).