ФАС поддержала размещение на бутылках надписи о вреде алкоголя

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение о введении единого образца надписи о вреде алкоголя на этикетках. При этом размещение на бутылках картинок, изображающих последствия употребления алкоголя, служба назвала чрезмерным.



«Ранее указанная мера уже была введена в отношении табачных изделий, при этом доказательства ее эффективности до настоящего времени не представлены», — передают «Известия» со ссылкой на ФАС.

Ранее идею размещать на бутылках спиртного картинки, напоминающие о вреде алкоголя, предложил Минздрав. В случае положительной оценки инициативы, изображения о тяжелых социальных последствиях на бутылках появятся.

Напомним, в 2019 году Минздрав РФ планирует представить проект закона о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Согласно опросу ВЦИОМ, введение данной инициативы поддержали 58% россиян.