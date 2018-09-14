58% россиян поддержали введение запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года — опрос

59% россиян поддержали введение запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года.

Также среди мер по борьбе с алкоголизмом наибольшей поддержкой российских граждан пользуются пропаганда здорового образа жизни (54%) и запрет рекламы алкоголя (49%)

При этом россияне не приветствуют повышение цен на алкогольную продукцию и введение «сухого закона» — эти меры поддерживают только 21% и 12% соответственно, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ранее сообщалось, что в России снизилось употребление алкоголя на 40% за 12 лет.