Минздрав РФ в 2019 году представит законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

Минздрав РФ в 2019 году представит законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года.

«Он находится в стадии экспертного обсуждения и проработки. Мы рассчитываем, что в пределах нескольких месяцев мы уже сможем представить соответствующий текст законопроекта для обсуждения», — рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.



По его словам, международный опыт подтверждает, что после повышения возраста продажи алкоголя снижается целый ряд негативных социальных последствий.

«Так, например, повышение этого возраста приводило к снижению числа ДТП с участием молодых людей, потому что в этот период, к сожалению, часто ДТП происходят с участием молодежи, находящейся в состоянии алкогольного опьянения», — приводит слова Салагая ТАСС.



Напомним, что, согласно опросу ВЦИОМ, 58% россиян поддержали введение запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года.

