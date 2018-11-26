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Минздрав РФ в 2019 году представит законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

17:06, 26.11.2018
Минздрав РФ в 2019 году представит законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минздрав РФ в 2019 году представит законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года.

«Он находится в стадии экспертного обсуждения и проработки. Мы рассчитываем, что в пределах нескольких месяцев мы уже сможем представить соответствующий текст законопроекта для обсуждения», — рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, международный опыт подтверждает, что после повышения возраста продажи алкоголя снижается целый ряд негативных социальных последствий.

«Так, например, повышение этого возраста приводило к снижению числа ДТП с участием молодых людей, потому что в этот период, к сожалению, часто ДТП происходят с участием молодежи, находящейся в состоянии алкогольного опьянения», — приводит слова Салагая ТАСС.

Напомним, что, согласно опросу ВЦИОМ, 58% россиян поддержали введение запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года.

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