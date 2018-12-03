Мордовия подала в суд на Минфин РФ из-за программы реструктуризации долга

Арбитражный суд Республики Мордовия принял к рассмотрению заявление республиканского правительства о взыскании с Российской Федерации неосновательного обогащения в размере 500 млн рублей.

Речь идет о разногласиях по поводу реализации программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам, следует из материалов арбитража.

Причиной подачи заявления стали результаты двух выездных проверок, которые Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия проводило в республиканском Минфине.

После них Минфин РФ выпустил приказы № 3012 и 3013 от 12 октября 2018 года. Они предусматривают взыскание в доход федерального бюджета 20,48 млрд рублей в связи с нарушением Мордовией условий предоставления бюджетных средств. Эти приказы правительство Мордовии требует признать недействительными.

Следующее заседание по делу состоится 24 декабря.

Программа реструктуризации обязательств регионов перед федеральным бюджетом была утверждена в декабре 2017 года и рассчитана на 7 лет. В первые 2 года предусматривается погашение по 5% реструктурированного долга, в остальные — по 10%.



Мордовия является самым закредитованным регионом России по итогам 2017 года. Долг республики составил 200% от объема доходов региона.