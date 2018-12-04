Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Ульяновска в 2019 году вырастет до 18 рублей

С 1 января 2019 года стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Ульяновска вырастет до 18 рублей.

При этом при оплате транспортной картой цена поездки останется прежней – 16 рублей, сообщается на сайте городской администрации.



Директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Александр Мясников рассказал, что цена билета в 17 рублей действовала последние два года. По его словам, сейчас себестоимость перевозки одного пассажира трамваем или троллейбусом составляет около 30 рублей из-за высоких цен на электроэнергию и запасные части для ремонта.

При этом стоимость проезда в Ульяновске останется одной из самых низких в Поволжье. Для сравнения, в Нижнем Новгороде она составляет 28 рублей (26 по карте), в Казани и Самаре – по 25 руб. (23), в Набережных Челнах – 22 рубля, в Чебоксарах и Уфе – 20 рублей (18).

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года стоимость проезда в общественном транспорте Самары увеличится до 28 рублей.