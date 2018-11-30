В Самаре увеличится цена на проезд в общественном транспорте

С 1 января 2019 года стоимость проезда в общественном транспорте Самары увеличится до 28 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Повышение коснется цены на безлимитные транспортные карты. Для школьников — 560 рублей, для студента — 760 рублей. Стоимость одной поездки по карте школьника и студента составит 14,6 рубля. Карта на 20 поездок — 280 рублей, на 40 поездок — 560 рублей.

В настоящее время стоимость проезда в Самаре составляет 25 рублей, по транспортной карте — 23 рубля.

Напомним, ранее Госкомитет РБ утвердил цены на проезд в автобусах в Башкирии. Стоимость проезда в автобусе при наличной оплате составит 25 рублей, при оплате безналичным способом с помощью банковской или транспортной карты — 20 рублей.