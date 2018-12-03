Верховный суд РТ присудил многодетной матери 300 тысяч рублей как компенсацию за обвинение в убийстве мужа

Фото: предоставлено Еленой Болонкиной

Верховный суд Республики Татарстан присудил компенсацию в размере 300 тыс. рублей 48-летней матери пятерых детей Елене Болонкиной, которая полгода содержалась в СИЗО по подозрению в убийстве мужа. Об этом «Реальному времени» сообщил ее адвокат Руслан Игнатьев.

Ранее женщина в качестве компенсации морального вреда просила 3 млн рублей, однако Тетюшский районный суд присудил компенсацию в размере 100 тысяч рублей. После этого Болонкина заявила, что будет обжаловать решение райсуда в Верховном суде РТ.

Напомним, что Елену Болонкину подозревали в убийстве своего мужа Виктора в 2017 году. С августа 2017-го по февраль 2018 года она находилась в СИЗО, а ее 9-летнего сына отправили в детдом. В апреле Следком прекратил уголовное преследование Елены Болонкиной по делу об убийстве.

Однако выяснилось, что в отношении женщины завели дело о мошенничестве. Она якобы ввела в заблуждение некоего инвалида второй группы Сусаркина и оформила документы на предоставление ему социальных услуг, зная, что за ним ухаживает другой человек.