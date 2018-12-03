На матче «Ак Барс» — «Северсталь» присутствует 6 868 зрителей, Зарипова не будут брить

На матче «Ак Барс» — «Северсталь», который начался в Казани сегодня в 19.00, присутствует 6 868 зрителей. Об этом за 5 минут до конца второго периода объявили ведущие арены. Таким образом, болельщикам не удалось собрать полные трибуны и увидеть как игрок казанского клуба Данис Зарипов бреется наголо.

Напомним, нападающий на прошлой неделе объявил, что если 3 декабря на матче «Ак Барс» — «Северсталь», который состоится в Казани, будет аншлаг, то болельщики, купившие билеты по специальной акции, увидят как он публично пострижется.