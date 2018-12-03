Иран спрогнозировал падение цены на нефть до $40 за баррель

Представитель Ирана в ОПЕК Каземпур Ардебили заявил, что стоимость нефти может упасть до $40 за баррель.

По его словам, странам ОПЕК+ нужно снизить нефтедобычу минимум на 1,4 млн баррелей в сутки во избежание накопления запасов. Однако страны, скорее всего, не смогут достичь соглашения, поэтому цены на нефть упадут.

Он также отметил, что Иран не будет сокращать нефтедобычу до тех пор, пока находится под санкциями США, передает Bloomberg.

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил, что 2019 году добыча нефти будет расти больше необходимого уровня. Кроме того, стало известно, что Катар планирует покинуть Ассоциацию стран — экспортеров нефти.