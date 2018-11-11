В ОПЕК+ решили, что в 2019 году добыча нефти будет расти больше необходимого

Мониторинговый комитет ОПЕК+ заключил, что 2019 году добыча нефти будет расти больше необходимого уровня.

«Комитет рассмотрел текущее предложение и спрос на нефть и отметил, что перспективы на 2019 год указывают на более высокий рост предложения, чем глобальные потребности, с учетом текущей неопределенности», — говорится в коммюнике по итогам министерской встречи ОПЕК+, выдержку из него приводит ТАСС.

Ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак допустил возможность превышения спроса над предложением на рынке нефти в середине 2019 года.



