В Челнах «травмировавшая» школьницу учительница подала заявление об увольнении

Министерство образования Татарстана прокомментировало инцидент в челнинской школе №22. Учительница, после конфликта с которой школьница попала в травмпункт, подала заявление об увольнении

В Минобразе РТ подтверждают, что девочка обратилась в больницу. Однако, по сведениям пресс-службы, ученице был поставлен диагноз «ушиб мягких тканей правого плеча».

Учитель, которого обвиняют в «травмировании» ребенка, утверждает, что она взяла школьницу за плечо и отвела к другой стороне доски, чтобы показать формулы.

В школе проведено служебное расследование, по результатам которого учителю вынесено дисциплинарное взыскание, говорится в сообщении.

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов вызвал к себе начальника управления образования и по делам молодежи Винера Харисова и директора школы №22 Николая Осипова.

Напомним, что на прошлой неделе в Набережных Челнах 14-летнюю школьницу на машине скорой доставили в травмпункт после конфликта с преподавателем.

Ранее в Татарстане конфликт между преподавателем и учеником произошел в бугульминской школе. Об инциденте стало известно после появления в социальных сетях аудиозаписи конфликта, на которой, предположительно, педагог школы оскорбляет подростка и угрожает ему.

