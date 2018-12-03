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Челнинскую школьницу после конфликта с учителем увезли в травмпункт

13:58, 03.12.2018
Челнинскую школьницу после конфликта с учителем увезли в травмпункт
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Набережных Челнах 14-летнюю школьницу на машине скорой доставили в травмпункт с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей плеча» после конфликта с преподавателем.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 1 декабря. По словам подростка, ее «сильно схватил учитель математики». После оказанной медицинской помощи школьницу отпустили домой, пишут «Челнинские известия».

Подробности произошедшего не уточняются.

Ранее в Татарстане конфликт между преподавателем и учеником произошел в бугульминской школе. Об инциденте стало известно после появления в социальных сетях аудиозаписи конфликта, на которой, предположительно, педагог школы оскорбляет подростка и угрожает ему.

По поручению министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова вопрос соблюдения педагогической этики будет вынесен на всеобщее республиканское родительское собрание, которое состоится в начале декабря 2018 года.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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