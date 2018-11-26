В Минобрнауки РТ прокомментировали инцидент между учителем и учеником в школе Бугульмы

В Министерстве образования и науки Республики Татарстан прокомментировали аудиозапись конфликта, на которой предположительно педагог школы оскорбляет подростка и угрожает ему.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 23 ноября в средней общеобразовательной школе №16 города Бугульмы на уроке русского языка.

«Данное событие, из ряда вон выходящее, стало предметом обсуждения на родительском собрании и педагогическом совете школы. Приказом директора школы на педагога наложено дисциплинарное взыскание», — говорится в сообщении Минобрнауки РТ.

В ведомстве также отметили, что ученик 9 класса, написавший перед уроком на классной доске нецензурное слово, в этом году совершил 4 случая правонарушений, среди которых кражи и употребление спиртных напитков. Также он неоднократно обсуждался на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних.

По поручению министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, вопрос соблюдения педагогической этики будет вынесен на всеобщее республиканское родительское собрание, которое состоится в начале декабря 2018 года.



Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой педагог кричала на ученика и называла его «сволочью» и «скотиной». Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить эту информацию.