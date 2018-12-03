Ростислав Мурзагулов: «Прошу не троллить главу республики, это бесполезно»

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов попросил блогеров прекратить троллинг в интернете в отношении врио главы республики Радия Хабирова.

Перед началом своего доклада в рамках оперативного совещания в правительстве РБ Мурзагулов обратился к известным блогерам, не называя имен, которые, по его словам, считают, что Хабиров «должен общаться только с ними».

«Прошу не троллить главу республики. Это бесполезно. Он на троллей не реагирует. Есть 500 тысяч человек, которые говорят о своих проблемах. Глава республики и его подчиненные реагируют на те проблемы, которые касаются на текущий момент большего количества людей, а не на красивых и более узнаваемых блогеров», — отметил Мурзагулов.

Напомним, Хабиров назначил Ростислава Мурзагулова главой совета директоров «Башинформ» в конце октября этого года.

