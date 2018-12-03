В Башкирии осудят владельцев интимных салонов

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей региона, организовавших интимные салоны в Уфе и Стерлитамаке.

По версии следствия, с 2015 по 2017 годы мужчины в возрасте от 28 до 38 лет, представляясь вымышленными именами, вовлекли в занятие проституцией девять женщин. Под видом сети массажных салонов преступники обустроили помещения для занятия проституцией. Реклама салонов размещалась в интернете, на радио и баннерах.

Незаконная деятельность злоумышленников была пресечена полицейскими в мае прошлого года. У одного из задержанных был обнаружен наркотик, который он хранил для личного употребления.

Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Казани правоохранители раскрыли преступную схему «вербовки» секс-работниц.