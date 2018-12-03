В двух районах Перми пройдет аварийное отключение воды

Компания «Новогор-Прикамье» сообщила об аварийном отключении холодной воды в Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми.

Из-за аварийно-восстановительных работ в доме на ул. Александра Щербакова, 37, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам: ул. Александра Щербакова, 30, 34, 35, 36, 37; ул. Героя Васькина, 11. Водоснабжение отключат 4 декабря с 9.00 до 17.00.

Кроме того, в доме на ул. Серпуховской, 7, пройдут аварийно-восстановительные работы. Из-за этого 4 декабря с 9.00 до 18.00 не будет воды в зданиях на ул. Серпуховской, 4а, 5, 7а, Краснополянской, 7, 9.

Напомним, ранее в Перми произошло аварийное отключение холодного водоснабжения из-за утечки на магистральном водоводе. Из-за аварии более 100 домов остались без воды.