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На правобережной части Перми восстановлено водоснабжение после коммунальной аварии

09:49, 10.10.2018
На правобережной части Перми восстановлено водоснабжение после коммунальной аварии
Фото: pixabay.com

После коммунальной аварии на правобережной части Перми восстановлена подача воды.

Как рассказали в пресс-службе «Новогор-Прикамье», ремонтные работы на аварийном участке магистрального водовода диаметром 700 мм полностью завершены. В настоящее время ведется заполнение системы водой.

«Водоснабжение микрорайнов Гайва, Закамск, Пролетарский, Железнодорожный восстановится в ближайшие часы», — добавили в компании.

Напомним, аварийное отключение холодного водоснабжения произошло во вторник вечером, 9 октября. Причина – утечка на магистральном водоводе. Из-за аварии более 100 домов остались без воды.

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