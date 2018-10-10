На правобережной части Перми восстановлено водоснабжение после коммунальной аварии
После коммунальной аварии на правобережной части Перми восстановлена подача воды.
Как рассказали в пресс-службе «Новогор-Прикамье», ремонтные работы на аварийном участке магистрального водовода диаметром 700 мм полностью завершены. В настоящее время ведется заполнение системы водой.
«Водоснабжение микрорайнов Гайва, Закамск, Пролетарский, Железнодорожный восстановится в ближайшие часы», — добавили в компании.
Напомним, аварийное отключение холодного водоснабжения произошло во вторник вечером, 9 октября. Причина – утечка на магистральном водоводе. Из-за аварии более 100 домов остались без воды.Общество
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