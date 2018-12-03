В Казани средняя зарплата выросла на 10%

Среднемесячная заработная плата в Казани увеличилась по итогам девяти месяцев 2018 года на 10,1% и составила 43,2 тыс. рублей. Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.



В реальном выражении и с учетом инфляции рост зарплаты составил 7,8%. Максимальная оплата труда сохраняется у работников финансовой сферы – 54,4 тыс. рублей, а также в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 56,6 тыс. рублей.

Отмечается, что в сфере здравоохранения и образования средние зарплаты составляют 39,4 тыс. и 32,4 тыс. рублей соответственно.

Ранее на «деловом понедельнике» сообщили, что с начала года в экономику Казани привлечено 106,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 101,5 млрд рублей.