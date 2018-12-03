Суд оправдал Тихона Апокалипсиса по статье «похищение»

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Приволжский райсуд Казани оправдал Тихона Саваофовича Апокалипсиса по статье УК РФ «Похищение человека». В пятницу он был признан виновным в вымогательстве.



При назначении наказания суд не учитывал пять прежних, погашенных судимостей Апокалипсиса, но включил в срок нападение на сотрудника ФСИН по сентябрьскому приговору Вахитовского суда Казани, сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь райсуда Адель Арсланов.



Из пятерки подсудимых виновным во всех трех преступлениях суд признал лишь ранее судимого Виктора Санникова (он же Витя «Север»). Он получил 8,5 года колонии строгого режима.



Виновными в вымогательстве придуманного долга от якобы упущенной выгоды и похищении суд признал гражданина Казахстана Романа Давтяна (6 лет колонии строгого режима) и Ильфата Мифтахова (1,5 года колонии строгого режима). При этом оба были оправданы по обвинению в разбое,

Виновным только в вымогательстве был также признан последний из подсудимых Николай Сабанин (он же «Тренер»), приговоренный к 2 годам колонии общего режима.

Напомним, по версии следствия, Апокалипсису с Сабаниным предложили запугать потерпевшего предпринимателя, изобразив криминальных авторитетов. Тактику запугивания Апокалипсис использовал и в зале суда.