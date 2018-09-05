Суд приговорил Тихона Апокалипсиса почти к трем годам колонии за нападение на сотрудника УФСИН

Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор Тихону Апокалипсису за нападение на сотрудника УФСИН.

Обвиняемый приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает телеканал «Татарстан-24».

Инцидент произошел 29 ноября в СИЗО-1. В результате конфликта он ударил сотрудника СИЗО Ильфата Хамидуллина.

На протяжении всего судебного процесса Тихон Апокалипсис не раз заявлял о своей невиновности. Сегодня во время заседания он обсуждал со своим адвокатом предстоящую апелляцию.



Отметим также, что Апокалипсис является фигурантом громкого дела о похищении человека и крупном вымогательстве. По версии следствия, летом 2017 года подозреваемый с тремя подельниками потребовал у казанского бизнесмена 950 тысяч рублей, а, не получив денег, начал угрожать ему.