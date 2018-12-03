Астронавт из Канады оценил подготовку экипажей МКС в России

Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак (Канада) заявил, что российские специалисты дают экипажам Международной космической станции очень глубокие знания.

«В течение одного года у нас проходит техническая лекционная подготовка и мы изучаем устройство корабля и все его системы. По завершении этого процесса у меня родилась шутка, которую я всем рассказываю, что я могу построить сам корабль «Союз» у себя на заднем дворе», — цитирует «РИА Новости» Сен-Жака.



По его словам, еще год экипаж проходит подготовку на тренажерах по штатным процедурам и по аварийным ситуациям.

«Чему меня научила эта подготовка, это тому, что всегда есть несколько выходов из сложившихся нештатных ситуаций», — добавил Сен-Жак.

Ранее сообщалось, что экипаж «Союза МС-10», который не смог долететь до МКС из-за аварии ракеты-носителя, повторит попытку добраться до МКС 1 марта.

Напомним, авария произошла 11 октября во время старта из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.