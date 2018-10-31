Причиной аварии «Союза» стала нештатная работа датчика разделения ступеней ракеты

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария ракеты «Союз-ФГ» произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

«Авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней», — цитирует Крикалева ТАСС.

Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» с экипажем на борту произошла авария. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали. СМИ сообщили, что следующий пилотируемый корабль «Союз» отправится с Байконура 3 декабря.